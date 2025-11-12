I Nazionali del Napoli: giorni, luoghi ed orari delle gare dal 13 al 19 novembre

Così la distribuzione
ITALIA (BUONGIORNO, DI LORENZO, POLITANO)
Qualificazioni Mondiali 2026
13/11 ore 20.45: Moldova-Italia (Rai 1)
16/11 ore 20.45: Italia-Norvegia (Rai 1)
ITALIA U21 (MARIANUCCI)
Non convocato
SLOVACCHIA (LOBOTKA)
Qualificazioni Mondiali 2026
14/11 ore 20.45: Slovacchia-Irlanda del Nord
17/11 ore 20.45: Germania-Slovacchia (SRF 2)
BELGIO (DE BRUYNE)
Non convocato
SCOZIA (McTOMINAY)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Grecia-Scozia
18/11 ore 20.45: Scozia-Danimarca
URUGUAY (OLIVERA)
Amichevoli
16/11 ore 2.00: Messico-Uruguay
19/11 ore 1.00: USA-Uruguay
OLANDA (NOA LANG)
Qualificazioni Mondiali 2026
14/11 ore 20.45: Polonia-Olanda
17/11 ore 20.45: Olanda-Lituania
KOSOVO (RRAHMANI)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Slovenia-Kosovo
18/11 ore 20.45: Kosovo-Svizzera (SRF 2)
MILINKOVIC-SAVIC (SERBIA)
Non convocato
CAMERUN (ANGUISSA)
Spareggio Mondiali 2026
13/11 ore 20.00: Camerun-DR Congo
DANIMARCA (HOJLUND)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Danimarca-Bielorussia
18/11 ore 20.45: Scozia-Danimarca
MACEDONIA DEL NORD (ELMAS)
Amichevole
13/11 ore 18.00: Macedonia del Nord-Lettonia
Qualificazioni Mondiali 2026
18/11 ore 20.45: Galles-Macedonia del Nord