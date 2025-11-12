NewsCalcioSu X.com

I Nazionali del Napoli: giorni, luoghi ed orari delle gare dal 13 al 19 novembre

By Giuseppe Sacco
0

Così la distribuzione

 

Factory della Comunicazione

ITALIA (BUONGIORNO, DI LORENZO, POLITANO)
Qualificazioni Mondiali 2026
13/11 ore 20.45: Moldova-Italia (Rai 1)
16/11 ore 20.45: Italia-Norvegia (Rai 1)

ITALIA U21 (MARIANUCCI)
Non convocato

SLOVACCHIA (LOBOTKA)
Qualificazioni Mondiali 2026
14/11 ore 20.45: Slovacchia-Irlanda del Nord
17/11 ore 20.45: Germania-Slovacchia (SRF 2)

BELGIO (DE BRUYNE)
Non convocato

SCOZIA (McTOMINAY)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Grecia-Scozia
18/11 ore 20.45: Scozia-Danimarca

URUGUAY (OLIVERA)
Amichevoli
16/11 ore 2.00: Messico-Uruguay
19/11 ore 1.00: USA-Uruguay

OLANDA (NOA LANG)
Qualificazioni Mondiali 2026
14/11 ore 20.45: Polonia-Olanda
17/11 ore 20.45: Olanda-Lituania

KOSOVO (RRAHMANI)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Slovenia-Kosovo
18/11 ore 20.45: Kosovo-Svizzera (SRF 2)

MILINKOVIC-SAVIC (SERBIA)
Non convocato

CAMERUN (ANGUISSA)
Spareggio Mondiali 2026
13/11 ore 20.00: Camerun-DR Congo

DANIMARCA (HOJLUND)
Qualificazioni Mondiali 2026
15/11 ore 20.45: Danimarca-Bielorussia
18/11 ore 20.45: Scozia-Danimarca

MACEDONIA DEL NORD (ELMAS)
Amichevole
13/11 ore 18.00: Macedonia del Nord-Lettonia
Qualificazioni Mondiali 2026
18/11 ore 20.45: Galles-Macedonia del Nord

 

Potrebbe piacerti anche
News

Lobotka spremuto, Lang ai margini, De Bruyne ko: Conte ha una squadra di scontenti

News

L’ex Ct Berruto che conosce bene Antonio: “Vi spiego «Il mantra di…

News

UFFICIALE – Oggi ultimo giorno vendita dei biglietti di Napoli/Qarabag (Fase 1)

News

Da Hojlund a Lucca: 9 acquisti e 137 milioni dopo, e….. si aspetta Big Rom

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.