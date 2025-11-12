Gazzetta- Una settimana di “ferie” per Conte, Napoli: “Concordato”

Antonio Conte non sarà presente a Castel Volturno fino al 17 Novembre. Un po’ di pausa per il tecnico leccese. Un modo per schiarirsi le idee prima di rituffarsi con l’ambiente Napoli nel tentativo di risollevare la situazione. Di seguito l’approfondimento della “Gazzetta dello Sport”.

“Un permesso di tre giorni “già programmato e concordato da tempo con il club” fa sapere una nota ufficiale del Napoli. Che però stavolta fa rumore, perché arriva dopo lo sfogo contro la squadra successivo al brutto ko di Bologna e dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha dovuto ricorrere a un lungo post sui social per mettere fine alle voci di presunte dimissioni del tecnico. Insomma, Conte tornerà a Castel Volturno praticamente all’inizio della prossima settimana, quando alla spicciolata cominceranno a rientrare anche tutti i nazionali. Nel frattempo si gode la famiglia a Torino, provando a smaltire quella delusione con cui aveva lasciato il Dall’Ara domenica sera.

La linea societaria in questi giorni è sempre stata chiara: tutti con Conte. Ora spetta al tecnico e ai giocatori ritrovare quell’alchimia e quella voglia di combattere tutti insieme che è mancata in questo inizio di stagione. Perché il prossimo ciclo di partite sarà durissimo. Atalanta, Roma e Juve in campionato, Qarabag e Benfica in Champions. E in mezzo anche il turno di Coppa Italia contro il Cagliari. E dunque non si potrà più “guardare al proprio orticello” o pensare di poter giocare “senza cuore”. Conte a Torino starà ricaricando le batterie, per tornare a trasferire ai suoi la carica necessaria per andare oltre l’ostacolo. Per tornare a vedere il Napoli come una squadra vera, come nella passata stagione”.