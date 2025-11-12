Gazzetta- Una settimana di “ferie” per Conte, Napoli: “Concordato”
La linea societaria in questi giorni è sempre stata chiara: tutti con Conte. Ora spetta al tecnico e ai giocatori ritrovare quell’alchimia e quella voglia di combattere tutti insieme che è mancata in questo inizio di stagione. Perché il prossimo ciclo di partite sarà durissimo. Atalanta, Roma e Juve in campionato, Qarabag e Benfica in Champions. E in mezzo anche il turno di Coppa Italia contro il Cagliari. E dunque non si potrà più “guardare al proprio orticello” o pensare di poter giocare “senza cuore”. Conte a Torino starà ricaricando le batterie, per tornare a trasferire ai suoi la carica necessaria per andare oltre l’ostacolo. Per tornare a vedere il Napoli come una squadra vera, come nella passata stagione”.