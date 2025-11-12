Dalla Turchia – Anguissa ha rifiutato il rinnovo, c’è il Galatasaray

In casa Napoli si sta discutendo del rinnovo di Anguissa. Almeno è questo ciò che si afferma da un po’ di tempo. Le ultime voci dicevano di dettagli da limare e di una certa distanza economica. Adesso, il giornalista Ali Naci Kucuk, attraverso Sky Sport Turchia, ha fatto riferimento ad un possibile trasferimento al Galatasaray del centrocampista azzurro: “Il Napoli e De Laurentiis, a conoscenza dell’interesse del Galatasaray per Anguissa, hanno offerto al giocatore un contratto triennale la scorsa settimana, ma Anguissa ha chiaramente rifiutato l’offerta. Il contesto e le circostanze sembrano favorevoli a un trasferimento al Galatasaray”.

