Costa, anche per Alzheimer “sostenere l’innovazione della ricerca”

(Adnkronos) – “E’ necessario creare le condizioni affinché venga sostenuta l’innovazione della ricerca: dobbiamo affrontare le sfide di oggi con i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione; dobbiamo garantire l’accesso alle cure ai nostri concittadini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il grande investimento sulla telemedicina”, previsto dal Pnrr, “ci permetterà la gestione di alcune patologie croniche”. Così Andrea Costa, esperto del ministero della Salute per l’attuazione del Pnrr, intervenendo in occasione dell’incontro con la stampa dedicato a ‘Una nuova governance per l’Alzheimer’, oggi un Senato. Durante l’appuntamento è stata presentata l’iniziativa di un’indagine conoscitiva sullo stato della rete nazionale Alzheimer per verificare il grado di prontezza del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico dei pazienti e per orientare futuri interventi legislativi.

Sostenere l’innovazione della ricerca è per Costa è “una grande sfida, ma anche una grande opportunità – sottolinea – e la sapremo cogliere se ognuno potrà portare il proprio contributo. Questi eventi sono importanti, perché aprono al confronto e alla condivisione. La responsabilità delle scelte spetta alla politica, ma le scelte migliori sono quelle che arrivano a valle di percorsi condivisi”.

