Adnkronos News

Cicalone, lo youtuber aggredito in metro a Roma: “Infami veri”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Infami veri da dietro in 10”. Questa la didascalia che accompagna una storia su Instagram di Simone Ruzzi detto ‘Cicalone’, l’ex pugile e ora youtuber che denuncia episodi di criminalità a Roma: nella foto è ritratto sdraiato nel retro di un’ambulanza con evidenti escoriazioni sul sopracciglio, sullo zigomo e alla bocca.  

Factory della Comunicazione

Cicalone infatti sarebbe stato vittima di un’aggressione: il tutto sarebbe avvenuto alle 18:44 alla fermata della metro A Ottaviano della Capitale, quando Cicalone sarebbe stato colpito alle spalle da almeno 5 persone. Dopo aver picchiato lo youtuber, il gruppo avrebbe ferito anche una guardia giurata. Gli aggressori sono poi scappati in direzione viale Giulio Cesare. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Borgo. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Morto il fratello di Ilona Staller, aiutò Cicciolina a ‘rapire’ il figlio…

Adnkronos News

Ricoverato dopo inseguimento con polizia, muore al San Filippo Neri: parenti…

Adnkronos News

L’idea di Musk: “Costellazioni di satelliti per gestire il riscaldamento…

Adnkronos News

Atp Finals, oggi Sinner-Zverev – Il match in diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.