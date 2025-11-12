CalcioNapoliNews

Castel Volturno – Alla ripresa un confronto a…metà!

By Gabriella Calabrese
0

Caste Volturno riapre oggi. 48 ore di “pausa” e ci si rivede dopo Bologna e tutti i suoi strascichi. Peccato che il possibile confronto tra le parti non vedrà presenti tutti i protagonisti. In undici, infatti, sono in giro con le rispettive nazionali. Scrive il CdS: E’ inevitabile che un confronto vero e proprio tra Conte e la squadra andrà in scena al rientro di tutti gli alfieri impegnati nelle competizioni internazionali. Certo è che, volendo, il tecnico e la componente immediatamente disponibile già oggi avranno eventualmente modo di affrontare tutti gli aspetti emotivi evidentemente stonati, in questa fase, oltre a quelli tecnici e tattici. Al di là della crisi caratteriale e delle criticità evidenziate dalle parole di Conte al Dall’Ara, il Napoli è anche alle prese con un’involuzione tecnica. Risultati e numeri alla mano. La ripresa, tra l’altro, non sarà delle più agevoli: sabato 22 novembre si comincia con la sfida al Maradona contro l’Atalanta, con il debuttante (napoletano) Palladino in panchina, e a seguire, tre giorni dopo, sfida Champions decisiva con il Qarabag per l’aggancio della zona playoff (gli azzurri per il momento sono ancora dentro, però al 24° e ultimo posto disponibile). Da valutare le condizioni di Gilmour e Spinazzola, entrambi fuori con Eintracht e Bologna per fastidi agli adduttori ed entrambi costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku, i tempi per il suo rientro si accorciano, allenamenti mirati per…

News

Stramaccioni: “Scudetto? Penso che il Napoli continui ad avere qualcosa in più…

Calcio

Lobotka sottolinea: “Infortunio? È stato spiacevole, ma ora mi sento…

News

Nazionali – Tutti gli impegni degli azzurri

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.