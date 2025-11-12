Castel Volturno – Alla ripresa un confronto a…metà!

Caste Volturno riapre oggi. 48 ore di “pausa” e ci si rivede dopo Bologna e tutti i suoi strascichi. Peccato che il possibile confronto tra le parti non vedrà presenti tutti i protagonisti. In undici, infatti, sono in giro con le rispettive nazionali. Scrive il CdS: “E’ inevitabile che un confronto vero e proprio tra Conte e la squadra andrà in scena al rientro di tutti gli alfieri impegnati nelle competizioni internazionali. Certo è che, volendo, il tecnico e la componente immediatamente disponibile già oggi avranno eventualmente modo di affrontare tutti gli aspetti emotivi evidentemente stonati, in questa fase, oltre a quelli tecnici e tattici. Al di là della crisi caratteriale e delle criticità evidenziate dalle parole di Conte al Dall’Ara, il Napoli è anche alle prese con un’involuzione tecnica. Risultati e numeri alla mano. La ripresa, tra l’altro, non sarà delle più agevoli: sabato 22 novembre si comincia con la sfida al Maradona contro l’Atalanta, con il debuttante (napoletano) Palladino in panchina, e a seguire, tre giorni dopo, sfida Champions decisiva con il Qarabag per l’aggancio della zona playoff (gli azzurri per il momento sono ancora dentro, però al 24° e ultimo posto disponibile). Da valutare le condizioni di Gilmour e Spinazzola, entrambi fuori con Eintracht e Bologna per fastidi agli adduttori ed entrambi costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia.”

Factory della Comunicazione