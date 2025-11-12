cannavaro
Cannavaro punta su Buongiorno: “E’ lui il mio preferito”

By Gabriella Calabrese
In occasione delle riprese di “AperiTotti”, nuovo format di Betsson.Sport, Fabio Cannavaro, Pallone d’Oro e Campione del Mondo, si è concesso ai microfoni della piattaforma di infotainment. L’ex capitano della Nazionale ha toccato temi attuali, dal suo difensore preferito in maglia azzurra fino alle speranze per i playoff mondiali, con un augurio speciale al c.t. Rino Gattuso. In merito al difensore, la sua preferenza riguarda casa Napoli…Cannavaro non ha dubbi:Il difensore che mi piace di più della Nazionale attuale è Buongiorno”, ha dichiarato l’ex numero 5. “Perché è un ragazzo che oltre ad avere delle qualità in possesso è sempre molto concentrato. E questo per me per un difensore è fondamentale”.

