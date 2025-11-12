Adnkronos News

Camera, question time oggi con i ministri Calderoli, Crosetto, Ciriani e Urso

(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 12 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulla stipula di intese in materia di autonomia differenziata, in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla giurisprudenza della Corte costituzionale (Sarracino – Pd). Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sulla definizione di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa concordati in sede Nato (Rosato – Az); sull’incremento del numero dei militari destinati all’operazione “Strade sicure” (Zoffili – Lega); sulle iniziative per rafforzare la capacità nazionale di prevenzione e contrasto delle cosiddette minacce ibride, con particolare riferimento alle incursioni di droni nello spazio aereo (Lupi – Nm). 

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione, rivolta al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sulle iniziative volte al contenimento dei rischi ambientali in relazione a trattative in corso per la cessione della raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona), anche in vista del possibile esercizio del cosiddetto golden power (Zaratti – Avs). Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative a sostegno della produzione industriale nazionale, con particolare riferimento all’estensione temporale degli incentivi fiscali per gli investimenti produttivi (Boschi – Iv); sulle iniziative urgenti a favore delle imprese in relazione all’interruzione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (Pavanelli – M5s); sulle iniziative volte a dare seguito alle domande di accesso alle agevolazioni del piano “Transizione 5.0” già pervenute e non accolte a causa dell’esaurimento delle risorse (Bignami – Fdi); sulle iniziative urgenti per fronteggiare la crisi produttiva e occupazionale di Acciaierie d’Italia, al fine di salvaguardare la capacità siderurgica strategica del Paese (De Palma – Fi). 

 

