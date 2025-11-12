Adnkronos News

Atp Finals, oggi Shelton-Auger Aliassime – Il match in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, la giornata di singolare sarà aperta da Ben Shelton e Felix Auger-Alissime, in campo non prima delle 14. I due arrivano da due sconfitte: Shelton ha perso all’esordio contro Zverev, mentre Auger-Aliassime è stato sconfitto da Sinner.  

Factory della Comunicazione

Dove vedere il match? Shelton-Auger Aliassime è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

Nell’ultima partita del girone, Shelton se la vedrà con Sinner. Auger Aliassime affronterà invece Zverev.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Usa, nipote di Jfk si candida al Congresso: chi è il rampollo dem con milioni di…

Adnkronos News

Rifiuti, Dimensione Ambiente a Ecomondo 2025 per i ‘Dialoghi sull’economia…

Adnkronos News

Milano, pedina ovunque la moglie con il Gps e tenta di darle fuoco: arrestato 46enne

Adnkronos News

Atp Finals, Musetti si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni (e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.