NewsCalcioNapoli

Anguissa: stop di almeno 30/40 giorni

Gli aggiornamenti

By Lorenzo Capobianco
Arrivano brutte notizie dai ritiri nazionali: Zambo Anguissa si è infortunato in allenamento col Camerun.

ll centrocampista ieri durante un allenamento con la nazionale del Camerun ha accusato un problema muscolare e sta già facendo ritorno a Napoli. Il club azzurro dopo aver contattato la federazione del Camerun ha disposto il rientro per poter eseguire gli accertamenti nella propria struttura di fiducia, nella Clinica Pineta Mare.

In ogni caso dopo aver parlato con i medici, si teme uno stop di 30-40 giorni. Dunque Anguissa che dal 15 dicembre sarà impegnato in Coppa d,’Africa tornerà a giocare col Napoli a metà gennaio.

Fonte: Il Mattino

