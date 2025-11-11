NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Cagliari (Fase 1)

A partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà mercoledì 3 Dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per la partita di Serie A contro l’Atalanta e per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

FASE 1 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 17 Novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

 

