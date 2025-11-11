Adnkronos News

Turchia, aereo militare si schianta al confine tra Georgia e Azerbaigian

(Adnkronos) – Un aereo da trasporto militare turco C-130, con a bordo 20 membri dell’equipaggio, si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian sulla via del ritorno in patria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota diffusa su X, aggiungendo che le autorità turche hanno avviato un’operazione di ricerca e soccorso. 

Il ministero dell’Interno georgiano aveva già confermato l’incidente, precisando che l’aereo si è schiantato a circa cinque chilometri dal confine di Stato con l’Azerbaigian. È stata aperta un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime. 

 

