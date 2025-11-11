The Voice Senior, al via 14 novembre su Rai 1: tutto quello che sappiamo

(Adnkronos) – Torna ‘The Voice Senior’, da venerdì 14 novembre in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. In totale, sei puntate per celebrare la musica italiana e le storie di vita delle più belle voci over 60 del Paese.

Factory della Comunicazione

Per questa sesta edizione, che ha raccolto oltre 2.800 candidature da tutta Italia, il people show si presenta rinnovato nei volti ma fedele alla sua formula, che convince tanto gli italiani. La grande novità riguarda il cast. Ai veterani del programma, i coach Loredana Bertè, Arisa e Clementino, si aggiungono due nuove stelle della musica italiana: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia proprio con Clementino, con cui condividerà l’ambita poltrona rossa.

“Amo questo programma perché non si può incasellare. È un people show dove ogni canzone racconta una storia”, ha dichiarato Antonella Clerici alla conferenza stampa a Milano. Poi, parole di grande affetto e stima per i coach: “Arisa è unica nel confrontarsi con i senior, io e lei andiamo molto d’accordo. Nek è stata una bella scoperta: bello, competente e sempre puntuale. Clementino è energia pura, non sta mai fermo o zitto. Mentre Rocco è più calmo, insieme sono una coppia fantastica. Loredana Bertè? Che dire? Lei è la nostra mamma, la storia del rock e della musica”.

E proprio Loredana Bertè, assente alla conferenza stampa causa influenza, ha voluto comunque far sentire la sua voce: “Ormai mi sento davvero a casa a The Voice Senior. È un programma che amo molto ed ogni edizione è come il primo giorno di scuola dopo le vacanze: ritrovi persone con cui hai condiviso un cammino bello e autentico”.

“Sono felice – continua il messaggio di Bertè – di tornare a riabbracciare Antonella Clerici, una padrona di casa straordinaria, e i coach con cui ho già condiviso tante emozioni. Quest’anno poi abbiamo le new entry: Nek e Rocco Hunt, due artisti veri, sensibili, educati é un piacere lavorare anche con loro. Amo The Voice Senior perché la musica qui non è solo spettacolo, è vita. Al centro ci sono storie, percorsi e il coraggio di rimettersi in gioco dopo i 60 anni, quando nessuno se lo aspetta più. Questo programma ricorda a tutti che non abbiamo una data di scadenza, e che la vita può sorprendere sempre, se si ha la voglia e la forza di osare”, ha concluso.

Resta invariata, invece, la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico indimenticabili storie di vita e musica. Si inizia con le avvincenti ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’ dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale squadra gareggiare. Anche quest’anno, nella fase delle ‘Blind’, i coach potranno contare su due preziose armi: il tasto ‘Blocco’, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Al termine della quarta ed ultima puntata di ‘Blind’, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al ‘Knock Out’, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Non mancheranno, come di consueto, le esibizioni delle ‘guest star’ di puntata e gli ormai irrinunciabili duetti dei coach con i concorrenti impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt. Ancora una volta il palco di The Voice Senior si prepara a trasformarsi in una grande festa della musica, dove ogni storia è fonte di ispirazione ed ogni esibizione è la testimonianza che nella vita non è mai tardi per seguire le proprie passioni.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)