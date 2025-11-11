Rrahmani e Anguissa: per i rinnovi qualche dettaglio da “decidere”

In casa Napoli si pensa al mercato di gennaio, a qualche innesto da fare a centrocampo, ma il club si muove anche sulla questione rinnovi. Il Mattino fa il punto della situazione su quelli di Amir Rrahmani e Frank Anguissa. Sembravano cosa fatta, in realtà c’è una piccola frenata per entrambi. Niente di “grave”, ma qualche dettaglio da decidere e qualche angolo da smussare. Per il difensore kosovaro si tratterebbe di dettagli facilmente superabili, mentre per quanto riguarda Anguissa, l’entourage spingerebbe per avere un aumento dell’ingaggio con distanza notevole tra la sua richiesta e la proposta della SSC Napoli.