Rocchi a Open Var: “Hojlund andava espulso, ma c’è un’altra cosa che non mi è piaciuta”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha analizzato a ‘Open VAR‘ di DAZN l’episodio che, domenica al Dall’Ara, ha visto protagonisti l’attaccante del Napoli Hojlund e il centrocampista del Bologna Ferguson.

Queste le sue parole:

“Hojlund andava espulso (condotta violenta per la gomitata, ndr) e Ferguson ammonito. La cosa che non mi piace per niente è la reazione del giocatore (Ferguson, ndr) perché in questo caso probabilmente inibisce il VAR.

Tu ricevi un colpo al costato e invece ti tocchi il viso: in questo caso un calciatore ha ricevuto qualcosa in meno per la sua squadra a seguito di un suo atteggiamento e penso che questo sia un autogol per i giocatori, non per noi arbitri. Noi abbiamo commesso un errore e lo ammettiamo, ma questa è una cosa che mi preme rimarcare”.