Radio Ibr Scampia, tra breve il nuovo podcast “Alleniamo la Mente”

By Giuseppe Sacco
Presentazione del Podcast “Alleniamo la Mente”

A cura di Nicola Bonfiglio, Mental Coach specializzato nello sviluppo delle soft skills e nello Sport Coaching.

Allenare la Mente è un podcast dedicato a chi vuole migliorare la propria performance, gestire meglio emozioni e pressione, e costruire una mentalità vincente.
In questo percorso di 6 lezioni pratiche, Nicola Bonfiglio, Mental Coach che lavora con calciatori professionisti, manager e team aziendali, condivide strategie, tecniche ed esercizi per potenziare la concentrazione, la fiducia in sé stessi e la resilienza mentale.
Ogni episodio combina spunti concreti, esempi reali e brevi esercizi pratici, per aiutarti ad allenare il tuo “muscolo più importante”: la mente.
Che tu sia un atleta, un professionista o semplicemente una persona che vuole migliorarsi, scoprirai come il mental coaching può diventare un vero strumento di crescita personale e professionale.
L’obiettivo è aiutarti a sviluppare consapevolezza, equilibrio e prestazioni ottimali nello sport, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.
Perché allenare la mente è il primo passo per raggiungere qualsiasi risultato reale.

