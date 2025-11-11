Adnkronos News

Pakistan, attacco suicida a Islamabad: 12 morti e 21 feriti

(Adnkronos) – Un attentato suicida ha provocato almeno 12 morti e 21 feriti a Islamabad, all’esterno di un tribunale distrettuale. Lo riporta Geo Tv, citando fonti della polizia, secondo cui l’esplosione è avvenuta in un’auto parcheggiata all’esterno della struttura. L’edificio del tribunale è stato evacuato dopo l’esplosione. Il vice ispettore generale di Islamabad, il commissario capo e la squadra forense sono arrivati ​​sul luogo poco dopo l’esplosione, mentre le squadre di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasportato i deceduti e i feriti in ospedale. 

Fonti hanno poi riferito che la testa del presunto attentatore suicida è stata ritrovata sul luogo dell’esplosione, denunciando che l’attentato è stato effettuato da terroristi sostenuti dall’India e dal rappresentante dei talebani afghani, Fitna al-Khawarij. 

