NAPOLI, NON TI DISUNIRE !

By Giuseppe Sacco
Un appello del gruppo WhatsApp Azzurro per sempre per schierarsi con Antonio Conte

 

NAPOLI, NON TI DISUNIRE !

 

Si è fatto conoscere di recente, grazie al libro di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto su WhatsApp. Un gruppo su WhatsApp  composto da scrittori, attori, imprenditori, giornalisti, liberi professionisti, sindaci, ex calciatori, tutti uniti dalla passione per il Napoli. Che oggi, attraverso tanti dei suoi componenti, si schiera pubblicamente a favore di Antonio Conte, un allenatore per definire il quale volutamente si utilizza la maiuscola, e che viene indicato come il condottiero in grado di superare questo momento di difficoltà. Un vero e proprio appello alla città ed alla squadra che, prendendo a prestito l’espressione che il regista Paolo Sorrentino ha inserito nel suo film autobiografico : “non ti disunire !, vuole, in linea con quanto dichiarato dal Presidente Aurelio De Laurentiis, richiamare tutti a proseguire, spalla a spalla, sulla strada che lo scorso anno ha portato alla conquista del quarto scudetto.

Tra i firmatari, lo scrittore Maurizio de Giovanni, i Magistrati Tullio Morello e Giuseppe Visone,  il Presidente dell’Unione Industriale di Napoli Costanzo Pecci Jannotti, gli attori Enzo Decaro e Gino Rivieccio, il sindaco di Portici Enzo Cuomo, il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, gli imprenditori Carlo Palmieri, Antonio Fico, gli avvocati Edoardo Cardillo, Marco Di Lello, Roberto Marsili, Claudio Russo, Luigi Ferrante, Mario Santoro, Gianni Puca, l’ex Presidente dell’Ordine dei Medici Gabriele Peperoni, i docenti universitari Guido Iaccarino, Gianmaria Ferrazzano, Vittorio Dini, Oscar Nicolaus

NAPOLI, NON TI DISUNIRE !

 

Eccoci qua, ci risiamo. Pronti a precipitare in quella atavica sindrome autolesionistica che affligge questa città e il suo popolo. Quella che Malaparte definì «una specie di peste morale», per sottolineare l’idea di una popolazione contaminata. Oggi, peraltro, tutto amplificato dai social  che finiscono per rendere virali anche le più grandi idiozie. Siamo arrivati appena all’undicesima giornata di campionato e l’attività prevalente sembra essere quella di mettere in discussione persino un Allenatore, non a caso indicato con la maiuscola, come Antonio Conte. Tutto dimenticato, tutto già lasciato alle spalle. Appena 170 giorni separano la conquista del quarto scudetto dalla sconfitta con il Bologna, eppure sembrano passati decenni. Nessuno sembra ricordare che con quel quarto scudetto, il secondo conquistato in tre anni, impresa che hanno portato a termine solo Juventus, Milan e Inter – e per trovare una squadra che ha fatto altrettanto, al di fuori di quelle tre squadre, bisogna risalire al Grande Torino di 75 anni fa – Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno portato il Napoli nella storia del calcio italiano. Questo risultato non è arrivato per caso. È il frutto di un progetto lungo, coerente, ostinato, che il Presidente Aurelio De Laurentiis ha costruito mattone dopo mattone, contro tutto e spesso contro tutti. Ha rilevato un Napoli che non esisteva più, che era fallito non solo nei bilanci, ma nella sua identità. Ne ha ricostruito il nome, la credibilità, il modello di gestione, riportandolo prima in Serie A, poi stabilmente in Europa, e infine sul tetto d’Italia. E questo lo sanno, anche se spesso fingono di non ricordarlo, anche coloro che oggi polemizzano. Abbiamo una Società solida, una delle eccezioni fra quelle di prima fascia, che non appartiene a Fondi stranieri, che rappresenta un esempio virtuoso di gestione, un modello sostenibile, autonomo, trasparente. Un modello che tanti ci invidiano.

Siamo ad appena due punti dalla testa della classifica eppure sembra, a giudicare dal clima che serpeggia in città, che il Napoli sia precipitato in zona retrocessione. Nessuno vuole nascondere che in questo momento qualche difficoltà ci sia, ma quello che appare incomprensibile è questo disfattismo, questa cupa rassegnazione, questa voglia di puntare il dito contro un Allenatore (ancora con la maiuscola) che la gran parte di chi ama il calcio ci invidia. Un allenatore che era, è e resterà il vero condottiero di questa squadra, al quale affidarci e sul quale puntare senza se e senza ma per  venire fuori da questo momento. Come ha scritto nella sua memorabile “Storia di Napoli” il grande Antonio Ghirelli, questa città, con le sue risorse umane e storiche, non si arrende alla propria decadenza senza lottare. E noi vogliamo farlo spalla a spalla, convintamente e senza tentennamenti, con ed insieme ad Antonio Conte, come del resto condivisibilmente ha indicato il Presidente Aurelio De Laurentiis. Con una sola indicazione, per la città e per la squadra, presa a prestito da Paolo Sorrentino : Napoli, non ti disunire !

Maurizio de Giovanni, scrittore                                              Cristiano Pecci Jannotti, imprenditore

Tommaso Mandato, avvocato                                                  Tullio Morello, magistrato

Giuseppe Visone, magistrato                                                   Enzo Decaro, attore

Enzo Cuomo, sindaco di Portici                                              Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno

Gino Rivieccio, artista                                                             Lucio Giacomardo, avvocato

Carlo Palmieri, imprenditore                                                   Fico Antonio, imprenditore

Maurizio Zaccone, giornalista                                                Gabriele Peperoni, medico

Ernesto Apuzzo, allenatore                                                      Roberto Marsili, avvocato

Edoardo Cardillo, avvocato                                                      Marco Di Lello, avvocato

Vittorio Dini, docente universitario                                         Gianmaria Ferrazzano, medico

Oscar Nicolaus, docente universitario                                     Pietro Cuomo, ingegnere

Raffaele Del Giudice, consulente ambientale                          Gino Di Mare, giornalista

Guido Iaccarino, docente universitario                                   Giovanni Mandato, imprenditore

Raffaele De Lucia, giornalista                                                 Fabrizio de Giovanni, imprenditore

Gigio Rosa, conduttore radiotelevisivo                                    Pigi Petrone, imprenditore

Angelo Pompameo, giornalista                                               Ferrante Gigi, avvocato

Mario Santoro, avvocato                                                          Claudio Russo, avvocato

Paolo Barba, commercialista                                                    Angelo Cirasa, giornalista

Gianni Puca, avvocato                                                              Pino Sacco, editore

Massimo Iaquinangelo, giornalista                                          Alfredo Montariello, avvocato

Paolo Giacomardo, consulente finanziario                              Salvio Salzano, imprenditore

Michele Sibilla, giornalista                                                     Enzo Agliardi, giornalista

Alvino Massimo, giornalista                                              Luciano Mandato, imprenditore

Massimo Bolognino, campione calcio da tavolo                    Adriano Pastore, giornalista

Salvatore Stabile, imprenditore                                               Silvestro Iuliano, operatore sanitario

 

 

 

 

 

 

