Napoli, non solo il problema infortuni: i giocatori “accusati”

Serve una svolta, aspettando che si riapra il mercato e che De Laurentiis – ancora – investa per completare il centrocampo, considerando la prolungata indisponibilità di De Bruyne (Hojlund ne ha avvertito subito l’assenza) e l’indisponibilità di Anguissa per la Coppa d’Africa. Per fortuna, si avvicina il rientro di Lukaku, un leader in campo e fuori, fortemente mancato.

Al di là degli infortuni, scrive Il Mattino, pesano i cali di giocatori adesso sotto accusa – e a rischio del posto da titolare – che sono stati protagonisti nelle stagioni del terzo e del quarto scudetto. I Di Lorenzo, peraltro vincitore di Euro2020, Rrahmani, Anguissa, Lobotka e Politano hanno potuto fregiarsi dei due titoli perché due straordinari tecnici come Spalletti e Conte hanno lavorato su di loro, elevandone il livello, anche attraverso una intensa preparazione, di cui adesso – con un calendario più intenso – accuserebbe il peso, dato che il Napoli ha perso in brillantezza.