Napoli, la maledizione del goal: mai un dato cosi basso per Conte

Senza Lukaku , senza De Bruyne , senza gol. Nel are magnum di problemi a cui Antonio Conte dovrà pensare, ai primi posti dell’ordine del giorno l’apatia offensiva è un fattore. Il suo Napoli non fa più gol: l’inizio di questa stagione sembra aver dato il via a un corso diverso rispetto a quello di un anno fa, di una squadra che aveva saputo vincere il campionato difendendo meglio di quanto attaccasse. Ma comunque, allo stesso punto nella stagione 2024/25, Mctominay e compagni avevano già fatto registrare due gol in più (18) rispetto a quelli già segnati oggi (16) in Serie A.

Quello di oggi, come scrive Il Mattino , è per Conte il dato offensivo più basso fatto registrare nella sua carriera tra le esperienze nei massimi campionati europei. Dopo 11 giornate non aveva mai visto le sue squadre segnare così poco. Con la Juventus non era mai scesa sotto le 18 marcature nelle stesse gare di oggi in campionato. Alzando il livello anche nel secondo e nel terzo anno sulla panchina bianconera.

