Napoli, dopo la sosta un mese in apnea: tutti gli impegni

Arriva il terzo stop per le nazionali. Occasione per confrontarsi, tirare il fiato, valutare e ragionare. Poi, per un mese il più classico dei tour de force. Scrive il CdS: “Dal 22 novembre (Napoli-Atalanta) e fino alla sfida contro il Milan del 18 dicembre a Riyad, semifinale di Supercoppa, il Napoli sarà atteso da altre sette partite (otto con la sfida ai rossoneri) in cui si giocherà, di nuovo, ogni tre giorni. Neanche questa volta ci sarà la settimana tipo. Il calendario d’altronde è ingolfato. In quest’altro mini-ciclo il Napoli inaugurerà anche il suo percorso in Coppa Italia. Quattro competizioni coinvolte. La prossima di campionato si giocherà sabato 22 novembre alle 20.45. Sarà sfida alla Dea, altra ferita di Serie A. Ma l’attesa è soprattutto per Napoli-Qarabag del 25 alle 21 sempre al Maradona, quinta giornata della fase campionato di Champions. Sfida decisiva per la conquista del playoff. Domenica 30, di sera, ecco la Roma all’Olimpico. Insomma, subito dopo la sosta tre partite di livello, tutte importanti, non solo prestigiose ma anche dall’alto valore specifico per i propri obiettivi. Il prossimo mese verrà inaugurato il 3 con gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari (ore 18) al Maradona. Poi domenica 7 arriverà, sempre a Fuorigrotta, la Juve di Spalletti, sfida speciale per ovvi motivi. Tornerà quindi la Champions, Benfica-Napoli è in programma mercoledì 10. Neanche il tempo di rientrare in Italia e bisognerà subito preparare la trasferta di Udine del 14, ultimo appuntamento prima della Supercoppa. Per ora una partita certa: la semifinale col Milan del 18. Nel caso, finale in programma lunedì 22.”