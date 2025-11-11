Adnkronos News

Musetti-De Minaur oggi alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, martedì 11 novembre, l’azzurro affronta Alex De Minaur alle Atp Finals. A Torino, è già un match da dentro o fuori per il numero 9 del ranking, che dovrà battere l’australiano per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi i giocatori hanno perso i rispettivi match d’esordio: Musetti contro Fritz e De Minaur contro Alcaraz. Ecco orario, precedenti e dove vedere match in tv e streaming. 

Il match tra Musetti e De Minaur alle Atp Finals è in programma stasera, non prima delle 20: 30. Lorenzo ha vinto gli ultimi tre match giocati contro l’australiano ed è in vantaggio per 3-1 negli scontri diretti. 

La sfida tra Musetti e De Minaur sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv 

