Morto Sugar Ray Richardson, ex stella della Virtus Bologna aveva 70 anni

(Adnkronos) – E’ morto Sugar Ray Richardson. L’ex giocatore aveva 70 anni. Richardson ha lasciato il segno anche nel basket italiano indossando la maglia della Virtus Bologna alla fine degli anni ’80 e vincendo una Coppa delle Coppe e 2 Coppe Italia. Richardson, riferisce Espn, era malato di tumore alla prostata. 

La guardia fu squalificato dalla Nba nel 1986 dopo la terza violazione legata ad assunzione di sostanze vietate, compresa la cocaina. Richardson ammise problemi di dipendenza che fecero calare il sipario sulla carriera in America. In 8 stagioni Nba – con New York Knicks, Golden State Warriors e New Jersey Nets – fu per 3 volte il miglior giocatore per palle rubate. 

