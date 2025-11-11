Montervino: ”Parole di Conte infelici”

Intervistato a Maracanà, in onda su Tuttomercatoweb, l’ex capitano del Napoli, Montervino ha detto la sua sulla conferenza stampa post Bologna-Napoli.

“Si può tranquillamente dire che le parole di Conte sono state un po’ infelici e a tutto l’ambiente napoletano non sono piaciute. Conte non è nuovo a questo tipo di sfoghi, ma tutto mi posso aspettare da lui tranne che non riesca ad entrare nella testa dei giocatori. L’anno scorso il materiale che aveva aveva a disposizione non era il più forte, ma ha vinto il campionato e per questo merita un plauso. Quest’anno però con tanti milioni spesi ci si aspettava un netto miglioramento, mentre la squadra non esprime un buon calcio. Poi è certo che senza il cuore non si va da nessuna parte, ma continuo a pensare che il problema di oggi sia anche tecnico tattico”