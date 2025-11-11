McTominay Vs Hojlund, una delle gare più interessanti di questa sosta
Anche il Napoli avrà molti giocatori sparsi in giro per il mondo in queste due settimane, una in particolare sar molto interessante e vedrà di fronte McTominay e Hojlund, uno contro l’altro. Il Corriere dello Sport scrive: “La squadra riprenderà la preparazione senza i dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali per le gare di qualificazione al Mondiale, alla Coppa d’Africa o per amichevoli: Di Lorenzo, Buongiorno, Politano (Italia); Elmas (Macedonia del Nord); Hojlund (Danimarca); McTominay (Scozia); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Lang (Olanda); Olivera (Uruguay). Particolarmente interessante sarà la sfida tra la Scozia di McTominay e la Danimarca di Hojlund, in agenda il 18 novembre a Glasgow: potrebbe valere la qualificazione diretta al Mondiale”.