NewsCalcioNapoli

Maradona: si è tenuto il primo congresso universitario su El Diez

By Lorenzo Capobianco
Grande successo per il congresso universitario dedicato a Diego Armando Maradona, il primo di sempre. Organizzato a Buenos Aires dal Dipartimento di scienze sociali, ha avuto la durata di 3 giorni ed ha approfondito la figura calcistica e non del Pibe de Oro.

E’ intervenuta anche una delegazione napoletana, guidata dal professore universitario Bruno Siciliano, celebre tifoso azzurro. «L’immagine di Maradona è fortissima a Napoli, una città a cui ha dato tanto e da cui tanto ha ricevuto», spiega Inacio Rodriguez, uno degli organizzatori.

Emozionante il momento in cui nell’aula magna si è presentata Dalma Maradona, la figlia di Diego e Claudia Villafane, che ha abbracciato tre persone che hanno condiviso anni importanti accanto a suo padre: Fernando Signorini, che fu il suo preparatore atletico; Guillermo Blanco, per un periodo addetto stampa personale, e Daniel Arcucci, autore dell’autobiografia “Yo soy El Diego”.

Fonte: Il Mattino

