Mainoo prossimo obiettivo del Napoli, in alternativa c'è Pellegrini, i dettagli

By Emilia Verde
0

Il Napoli sta già pensando al prossimo mercato di gennaio, per sopperire, primo di qualsiasi cosa, alla mancanza di Anguissa, che partirò per la Coppa d’Africa, il primo nome è quello di Kobbie Mainoo. La Gazzetta dello Sport scrive: “Kobbie Mainoo è l’obiettivo principale: talento inglese, classe 2005, già in estate era stato sondato da Manna che aveva trovato apertura massima nel giocatore che anche adesso spinge per andare via, anche solo in prestito. In alternativa per la mediana, piace sempre Lorenzo Pellegrini della Roma, che Gasp ha rivitalizzato ma che ha un contratto in scadenza nel 2026. II Napoli investirà ancora, vedremo chi sarà il prescelto”.

