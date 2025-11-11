Lobotka, l’agente: “Con la permanenza di Conte, potrebbe chiedere la cessione”

L’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jarusek ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast VAR, riprese poi dal portale Sport24.sk, in merito al futuro del suo assistito. “Se al termine di questa stagione vincesse il terzo Scudetto a Napoli, per lui sarebbe più semplice andarsene. E’ vero che ora ha un contratto migliorato, che a Napoli si trova bene e che potrebbe restare ancora per diversi anni, ma ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare a questo livello fisicamente, con Conte che gli chiede cose brutalmente impegnative”. Aggiunge poi: “Un trasferimento nella prossima estate potrebbe avere assolutamente senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia ma, se Conte restasse ancora a Napoli, credo che mi metterebbe pressione addosso per andarsene a giugno. Ma l’estate è ancora lontana”.

