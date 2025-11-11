Adnkronos News

Inps, Di Matteo: “Vuole aprirsi alla collettività”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “L’istituto non è soltanto l’ente che garantisce la coesione sociale, ma vuole aprirsi alla collettività con uno sguardo ai giovani e soprattutto a quelle che sono le tensioni, le aspirazioni dei ragazzi, gli aspetti culturali, sportivi e sociali. Oggi vogliamo celebrare questo anniversario, ma non è soltanto l’apertura di palazzo Wedekind, che è a servizio della comunità nazionale, lo è stato e lo sarà sempre di più, ma anche un’occasione per incentrare l’attenzione agli aspetti culturali a cui l’Inps sta guardando con grande attenzione. L’evento odierno ha un valore simbolico per noi, significa anche un’apertura di questo palazzo e di tutte le realtà dell’Inps che possiede in Italia, una grande opportunità per l’istituto nazionale della previdenza sociale, ma soprattutto a servizio degli italiani”. Così Antonio Di Matteo, consigliere d’amministrazione dell’Inps, all’incontro organizzato a Roma, ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte di Inps.  

Factory della Comunicazione

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cuginette stuprate a Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni del…

Adnkronos News

Manovra, Ciancitto (Fdi): “Già 250 mln annui per medicina territorio ma faremo…

Adnkronos News

Manovra, Parente (Iv): “Nostri emendamenti per rafforzare specialisti…

Adnkronos News

Manovra, Castellone (M5S): “C’è poco per specialisti ambulatoriali e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.