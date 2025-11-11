Il Napoli è compatto. “GIU’ LE MANI DA CONTE”. – AdL: “Orgogliosi di avere un uomo vero”

Presidente e ds hanno parlato al telefono con il tecnico

ADL spegne le voci dopo un colloquio con Manna e l’allenatore: «Dimissioni? Favole. Sono orgoglioso di averlo al mio fianco»

Antonio e la squadra dovranno risolvere le incomprensioni

Il bivio. Il Napoli, nel senso di gruppo e spogliatoio, dovrà decidere come affrontare questa situazione: Conte ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto che ognuno si assuma le proprie. E poi ha detto testualmente: «Siamo ancora in tempo per cambiare il trend, se abbiamo voglia di farlo». Esistono delle crepe, delle falle, delle criticità di rapporto squadra-allenatore che sono strettamente legate alle dinamiche interne: «Non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori». L’assenza di dieci nazionali frena il chiarimento, ma paradossalmente la lontananza potrebbe aiutare. Si vedrà. Il tempo per invertire la tendenza, dicevamo, non manca, ma tutto dipenderà dalla chiave: «Se abbiamo voglia di farlo». E questo, il Napoli dovrà scoprirlo prima che sia troppo tardi: un bivio. Fonte: CdS