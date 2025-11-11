“I risultati sono una fotografia dell’attuale crisi di idee e di coraggio”

“È stata una prova incolore quella offerta dal Napoli al “Dall’Ara”, dove gli azzurri sono usciti sconfitti con pieno merito contro il Bologna. Gli emiliani, reduci dalla gara di Europa League disputata giovedì in inferiorità numerica, avevano rivoluzionato la formazione, con un turnover organizzato, e non potevano contare su un elemento cardine come Freuler. Eppure, nonostante queste premesse, la squadra di Italiano ha mostrato maggiore compattezza, intensità e convinzione, mentre il Napoli è apparso fragile, confuso e privo di identità. La formazione partenopea ha confermato le difficoltà strutturali che la accompagnano ormai da settimane: la manovra offensiva è prevedibile, lenta, incapace di creare reali situazioni di pericolo. Persino contro un Bologna che, per necessità, ha dovuto affidarsi a un portiere classe 2007, gli uomini di Conte non sono riusciti a rendersi realmente pericolosi.

Un dato che, più di ogni altro, fotografa l’attuale crisi di idee e di coraggio. Manca il gioco collettivo, ma soprattutto manca la personalità. Nessuno sembra disposto ad assumersi la responsabilità di rompere gli schemi, di osare qualcosa oltre il “compitino”. È mancata la capacità di leggere le situazioni e sfruttare gli spazi, come in alcuni lanci potenzialmente capaci di superare la linea difensiva del Bologna, o nei movimenti senza palla di Højlund — probabilmente il migliore in campo tra gli azzurri — che però non è mai stato realmente servito. Anche la fase difensiva, che sembrava in leggera ripresa, nel secondo tempo è naufragata sulle due reti subite: la prima, firmata da Dallinga, era evitabile con maggiore attenzione collettiva; la seconda è nata da una colpevole disattenzione che ha permesso a Lucumí di battere indisturbato Milinković-Savić.

Il Napoli, oggi, è una squadra che non riesce a produrre gioco, né a sostenere con convinzione le proprie azioni offensive. Quando si creano i presupposti per un’occasione, manca sempre l’ultimo passaggio, oppure la squadra non accompagna l’azione in modo compatto — emblematico l’episodio del cross di Lorenzo, sul quale nessuno si è inserito sul secondo palo. Sul piano dell’intensità e della determinazione, la differenza è stata evidente: il Bologna ha mostrato quella fame e quella compattezza che, paradossalmente, erano un tempo il marchio di fabbrica del Napoli di Conte. Oggi, invece, gli azzurri sembrano una squadra svuotata, priva di idee e di spirito”.