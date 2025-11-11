Gazzetta – Nonostante le parole di ADL, i bookie danno per certo l’esonero di Conte
Le parole di Antonio Conte dopo Bologna-Napoli sono sembrate dei macigni, al punto che moti hanno pensato ad un suo addio, ma ci ha pensato poi De Laurentiis a sistemare le voci che giravano con un messaggio su X. Ma nonostante questo, per i bookie, l’esonero del tecnico è quasi certo per gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive: “Una sconfitta che ha lasciato il segno. Il Napoli torna da Bologna con un 2-0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. Durissimo lo sfogo del tecnico a fine partita: solo un modo per inchiodare i calciatori alle proprie responsabilità o il preludio a un clamoroso addio? Per i bookie la separazione è ora lo scenario più probabile: nelle ultime ore sono infatti crollate le quote esonero o dimissioni per Conte a Napoli su tutti i principali siti di scommesse