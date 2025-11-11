NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – Nonostante le parole di ADL, i bookie danno per certo l’esonero di Conte

By Emilia Verde
Le parole di Antonio Conte dopo Bologna-Napoli sono sembrate dei macigni, al punto che moti hanno pensato ad un suo addio, ma ci ha pensato poi De Laurentiis a sistemare le voci che giravano con un messaggio su X. Ma nonostante questo, per i bookie, l’esonero del tecnico è quasi certo per gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive: “Una sconfitta che ha lasciato il segno. Il Napoli torna da Bologna con un 2-0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. Durissimo lo sfogo del tecnico a fine partita: solo un modo per inchiodare i calciatori alle proprie responsabilità o il preludio a un clamoroso addio? Per i bookie la separazione è ora lo scenario più probabile: nelle ultime ore sono infatti crollate le quote esonero o dimissioni per Conte a Napoli su tutti i principali siti di scommesse

Conte non è certo nuovo a sfuriate dopo una sconfitta, ma i toni usati nelle dichiarazioni di Bologna avevano quasi la parvenza di un segnale di resa. Dal “manca alchimia” al “non posso fare un trapianto di cuore”, fino al clamoroso “non mi va di accompagnare un morto”: il tecnico ha scelto un vocabolario durissimo nei confronti della sua squadra, non nascondendo una certa preoccupazione per il futuro. Conte è sempre stato un combattente, e pensare che possa lasciare con la squadra seconda in classifica e pienamente in corsa per tutti gli obiettivi stagionale sembra quasi un controsenso: d’altro canto, Antonio ci ha spesso abituato a reazioni ‘di pancia’, soprattutto nei rapporti con i dirigenti. E’ successo alla Juve, all’Inter e al Tottenham: il rapporto personale con De Laurentiis ha finora sanato tutte le crepe ma, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe non bastare più.
I bookie dei principali siti di scommesse intanto puntano sull’addio del tecnico a Napoli entro il 6 gennaio, ossia la fine del girone d’andata: le quote crollano al 2.50 di Snai e all’1.85 di Sisal, Goldbet e Lottomatica”.
