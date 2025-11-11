Gallo:” Conte racconta parte della realtà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Massimiliano Gallo:

“Conte è cosi: nel bene e nel male. Mi sembra strano che i giocatori si lamentano perché fanno tre partite di fila, e mi riferisco all’agente di Lobotka. Non riesco a comprendere queste problematiche legate alla fatica e all’intensità degli allenamenti. È vero che Conte fa poca autocritica, ma quello che racconta fa parte della realtà. Lo scorso anno il Napoli sapeva soffrire, quest’anno non ci riesce. Però vedo una strada per uscirne, anche se resta il rischio di sprofondare. Conte va per iperbole, alza la voce e stressa l’ambiente. Ha sempre fatto così. Bisogna capire se Conte riesce a riprendere in mano la situazione, prima da un punto di vista umano e poi tattico. Non vedo alcun rischio né di esonero né di dimissioni. Anche quando Conte lancia dichiarazioni di fuoco. Non è un grande incassatore e appena si sente pressato comincia a scalciare. Infine ricordo che a mio parere il mercato è stato sbagliato, con diversi rinforzi che sono scomparsi, come Beukema e Lucca”.