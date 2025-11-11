NewsCalcioRassegna Stampa

Due giorni di riposo per gli azzurri, e domani si ritorna agli allenamenti

By Emilia Verde
0

Dopo Bologna-Napoli, il tecnico Antonio Conte, ha deciso di concedere due giorni di riposo agli azzurri, per poi riprendere domani a Castel Volturno con la preparazione. Ovviamente al netto di quelli che saranno impegnati con le rispettive nazionali in queste due settimane. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli tornerà in campo domani pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Conte in coda alla bruttissima giornata di Bologna. La squadra riprenderà la preparazione senza i dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali per le gare di qualificazione al Mondiale, alla Coppa d’Africa o per amichevoli”.

