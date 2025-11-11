De Laurentiis spegne ogni chiacchiera: “Sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte”
Dopo Bologna-Napoli, e dopo le parole di Conte in conferenza stampa post-gara, ci ha pensato il presidente De Laurentiis a spegnere ogni chiacchiera su un presunto esonero del tecnico, e lo ha fatto su X. Il Corriere dello Sport scrive: “Il modo migliore per raccontare il post Bologna, una giornata destinata a passare alla storia della stagione come un bivio, è partire dalla fine. E come sempre, a dettare il titolo ci pensa Aurelio De Laurentiis. Su X, versione ADL: «Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo». Cuore, cazzimma e gli attributi con la “C”.