De Laurentiis spegne ogni chiacchiera: “Sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte”

Dopo Bologna-Napoli, e dopo le parole di Conte in conferenza stampa post-gara, ci ha pensato il presidente De Laurentiis a spegnere ogni chiacchiera su un presunto esonero del tecnico, e lo ha fatto su X. Il Corriere dello Sport scrive: “Il modo migliore per raccontare il post Bologna, una giornata destinata a passare alla storia della stagione come un bivio, è partire dalla fine. E come sempre, a dettare il titolo ci pensa Aurelio De Laurentiis. Su X, versione ADL: «Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo». Cuore, cazzimma e gli attributi con la “C”.

Factory della Comunicazione

La crisi aperta dalla durissima analisi del tecnico al Dall’Ara, dopo la quinta sconfitta della stagione, non esiste dal punto di vista societario: il Napoli è a -2 dalla vetta in Serie A e in corsa per il playoff Champions. E il club è al fianco di Conte: «Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli». Fine della storia. E inizio del racconto”.