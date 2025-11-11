De Laurentiis, non solo una smentita, ma molto di più

Dopo circa ventiquattrore di chiacchiericcio, soprattutto social, arriva la replica di patron De Laurentiis. Si può senza dubbio dire che c’era da aspettarselo…Stavolta il messaggio del presidente è una smentita alle voci, certo, ma anche qualcosa di più. Un messaggio chiaro e non solo a tifosi ed addetti ai lavori…Il Corriere della Sera commenta le sue parole in merito alla voce sulle dimissioni del tecnico: “Aurelio apprende dai social e ribatte con lo stesso mezzo (…). Non è soltanto una smentita, è un messaggio di sostegno assoluto, di condivisione delle preoccupazioni espresse dal tecnico dopo la brutta prestazione di Bologna. Ed è un avviso anche alla squadra o parte di essa che non è più sintonizzata col tecnico”

