The players of Napoli leave the field with head down at the end of the Serie A soccer match between Bologna and Napoli at the Renato Dall’Ara Stadium in Bologna, north Italy - Sunday, November 9, 2025 - (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Cotugno: “Da parte del Napoli vedo stanchezza mentale”

By Vincenzo Buono
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Fanpage Ada Cotugno: “La situazione del Napoli non è compromessa. Resterà questo groppone ancora a lungo e c’è grande equilibrio. Da parte del Napoli vedo stanchezza mentale: una sorta di nebbia. I calciatori vivono un momento di appannamento e non sono più squadra. Quello che vedevamo l’anno scorso non c’è più: una squadra pronta a combattere. Vedo anche l’allenatore scarico mentalmente. Ho visto Conte triste, che ha alzato le spalle dicendo che stanno sbagliando tutti. Il Napoli poche volte ha dimostrato di reggere la corona che porta sulla testa. Per McTominay è una stagione difficile: deve confermarsi e ora anche lui sembra appannato. Ha fatto fatica a trovare la giusta posizione con De Bruyne e ora si è ritrovato in un centrocampo che ha perso un po’ di cervello in quella zona del campo”.

