NewsCalcioNapoli

Conte-Napoli: strappo tra allenatore e spogliatoio?

By Vincenzo Buono
0

LE PAROLE

Factory della Comunicazione

La Storia ante-Conte dice anche altro, al di là di quell’incidente di percorso, perché prima il Napoli l’aveva riscritta con Spalletti, ci era andata vicino con Sarri per due volte e con Mazzarri una, s’era portato a casa tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana, un quarto di Champions e una semifinale di Europa League: insomma, ne erano successe di belle cose mentre invece ovunque, a qualsiasi piano e in qualsiasi stanza del Napoli club si è rimasti perplessi dinnanzi a quell’inciso “io i morti non li voglio accompagnare”, dopo aver speso 208 milioni (con un saldo passivo complessivo di trenta, per i “puristi” del linguaggio), da aggiungere ai centocinquanta di un anno fa ed alla “evoluzione del monte ingaggi”.

Quella che doveva essere un’analisi di un momento negativo è diventata un’accusa che di fatto apre una crisi di rapporti o li rivela, rifila uno strappo tra allenatore e squadra dopo che ce n’era già stato uno con lo staff medico e i fisioterapisti e sottolinea una difficoltà che non è solo atletica, come testimonia il campo, ma anche umano-professionale. “Non c’è empatia, non c’è chimica”. E magari manca pure qualche esame di coscienza.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Lo sfogo di Conte: “Adesso dovrò parlare con il club”

News

Fabbroni: “Il Napoli non è morto, ma ferito”

News

Garlando: “Conte ha sempre avuto questo tipo di strategia”

News

Cotugno: “Da parte del Napoli vedo stanchezza mentale”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.