Caressa: “Le simulazioni sono perdite di tempo, non se ne può più”

Fabio Caressa, telecronista e conduttore di Sky Sport, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

Il tempo effettivo in Serie A è sceso a 53 minuti. “Tra punizioni, corner e rimesse, per riprendere il gioco ci vogliono almeno 40 secondi. Con 20-25 falli laterali a gara e con 60-70 interruzioni del gioco, si perdono delle buone mezz’ore”

Da telecronista, secondo lei cosa infastidisce di più gli spettatori? “Il non-gioco e l’ostruzionismo. Ma soprattutto le simulazioni, perché fermano il gioco per troppo tempo e perché sono l’emblema della scorrettezza. Anche per noi cronisti è sempre più difficile riempire tutti questi tempi morti”

Come arginarle? “Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto“.