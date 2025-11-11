NewsCalcioIn Evidenza

Caressa: “Le simulazioni sono perdite di tempo, non se ne può più”

By Simona Marra
0

Fabio Caressa, telecronista e conduttore di Sky Sport, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

 

Factory della Comunicazione

Il tempo effettivo in Serie A è sceso a 53 minuti. “Tra punizioni, corner e rimesse, per riprendere il gioco ci vogliono almeno 40 secondi. Con 20-25 falli laterali a gara e con 60-70 interruzioni del gioco, si perdono delle buone mezz’ore

 

Da telecronista, secondo lei cosa infastidisce di più gli spettatori? “Il non-gioco e l’ostruzionismo. Ma soprattutto le simulazioni, perché fermano il gioco per troppo tempo e perché sono l’emblema della scorrettezza. Anche per noi cronisti è sempre più difficile riempire tutti questi tempi morti

 

Come arginarle? “Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto“.

Potrebbe piacerti anche
News

Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: esordio al Maradona

News

Napoli, non solo il problema infortuni: i giocatori “accusati”

News

“Ha lanciato frecciate a tutti, magari qualcosa sotto la cenere c’è”

News

Napoli, ecco gli azzurri convocati in nazionale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.