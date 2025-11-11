NewsCalcioNapoli

Bologna, infortunio per Skorupski: lesione ai flessori, stop di circa 45 giorni

Il portiere polacco tornerà tra più di un mese

By Guido Russo
Brutte notizie per il Bologna e per la nazionale polacca: Lukasz Skorupski dovrà restare fermo ai box per un infortunio muscolare. Il portiere rossoblù, uscito malconcio dal match contro il Napoli disputato prima della sosta, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado ai flessori della coscia destra.

Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, i tempi di recupero sono stimati in circa 45 giorni. Skorupski dovrà quindi saltare le prossime settimane di campionato e proverà un difficile recupero in vista della Supercoppa Italiana, dove affronterà l’Inter, e dove potrebbe incontrare proprio il Napoli in caso di vittoria, in programma il 19 dicembre. Qualora non riuscisse a rientrare in tempo, il suo ritorno in campo è previsto per la sfida di Serie A contro il Sassuolo del 28 dicembre.

