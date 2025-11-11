Adnkronos News

Bolelli e Vavassori, ingresso in campo da ‘superstar’ alle Atp Finals

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un martedì da leoni per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oggi, 10 novembre, gli azzurri hanno battuto la coppia formata da Granollers e Zeballos nel secondo match del girone alle Atp Finals di Torino, staccando in anticipo il pass per la semifinale. La coppia italiana ha giocato una partita da incorniciare, chiusa sul 7-4 6-4 e ha incantato il pubblico che ha popolato le tribune della Inalpi Arena fin dalle prime ore del mattino, in attesa del via al programma della terza giornata.  

Factory della Comunicazione

Bolelli e Vavassori hanno trascinato i tifosi fin dall’ingresso iconico. Simone e Andrea sono stati presentati dallo speaker tra gli applausi, mettendo piede sul campo con occhiali da sole specchiati. Una chicca, diventata già virale sul web.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

“Mano gonfia e dolorante”, un video riaccende i dubbi sulla salute di…

Adnkronos News

Aiom, Nicla La Verde eletta tesoriere degli oncologi italiani

Adnkronos News

Roman Novak ucciso e fatto a pezzi, il truffatore delle crypto trovato morto nel…

Adnkronos News

Mattarella a Vienna: “Inaccettabile l’allusione all’uso di armi di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.