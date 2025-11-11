CREMONA, ITALY - JANUARY 14: Coach Raffaele Palladino of AC Monza reacts before the Serie A match between US Cremonese and AC Monza at Stadio Giovanni Zini on January 14, 2023 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)
NewsCalcioNapoli

Belotti: ”Palladino sempre nei pensieri di Percassi”

Le parole della giornalista

By Lorenzo Capobianco
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Marina Belotti, sulla situazione in casa Atalanta dopo il cambio in panchina:

Factory della Comunicazione

”Palladino è sempre rimasto nei pensieri dell’Atalanta, anche se sullo sfondo c’era anche Thiago Motta. Alla fine è stato scelto Juric perché era tra gli allievi di Gasperini con più esperienza. Era venuta un po’ meno la compattezza nello spogliatoio, ma soprattutto la squadra tirava poco in porta. Palladino aveva già partecipato al casting e probabilmente si stava tenendo pronto, visto che avrebbe rifiutato di tornare alla Fiorentina. L’Atalanta deve ritrovare gioco e deve rilanciare gli attaccanti, come Kristovic e Scamacca che fino ad ora hanno deluso. Anche Maldini è rimasto ai margini. Palladino continuerà con il tridente, e con l’infermiera svuotata l’allenatore ha parecchia scelta. Bisogna recuperare Lookman e De Katelaere che possono dare quella marcia in più che fino ad ora non è mai scattata se non a sprazzi”.

Potrebbe piacerti anche
News

Lo Monaco: ”Il Napoli non è morto”

News

Maradona: si è tenuto il primo congresso universitario su El Diez

News

Rocchi a Open Var: “Hojlund andava espulso, ma c’è un’altra cosa…

News

Padovano difende il Napoli: “Campionato lungo, tutto tornerà alla normalità”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.