Auriemma: ”ADL ha risposto a Conte?”

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto il conduttore Raffaele Auriemma:

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis è intervenuto parlando di favola dimissioni, ma io non l’ho letta da nessuna parte, nessuno ha scritto questo. E’ un’ipotesi in base alle parole di Conte, noi non possiamo saperlo. Ha scritto ADL, ma non ha parlato poi Conte e restano quelle parole dell’allenatore. De Laurentiis più che rispondere alle ipotesi di dimissioni in base alle parole di Conte, doveva chiarire o rispondere sulle parole dell’allenatore. Perché parla di favole dimissioni? Cosa c’entrano i social o chi scrive?”