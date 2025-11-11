Adnkronos News

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l’azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: “Lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe” dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano. 

Factory della Comunicazione

Tartarini continua: “De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente”.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi: “Governo resta…

Adnkronos News

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav di Ciampino

Adnkronos News

E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: “Chiede…

Adnkronos News

Trent’anni di disastri meteo, oltre 800mila morti nel mondo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.