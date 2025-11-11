Adnkronos News

Assedio a Pokrovsk, la nebbia aiuta Mosca: entrati altri 300 soldati russi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Russia intensifica gli sforzi per penetrare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, utilizzando mezzi leggeri attraverso la periferia meridionale. Per raggiungere questo obiettivo, “il nemico ha sfruttato condizioni meteorologiche avverse, in particolare una fitta nebbia”. A rivelarlo è l’ufficio stampa del 7° Corpo di Reazione Rapida delle Forze d’Assalto Aviotrasportate delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che “attualmente, più di 300 russi sono entrati città e il loro obiettivo rimane invariato: raggiungere i confini settentrionali di Pokrovsk per circondare l’agglomerato”.  

Factory della Comunicazione

“Allo stesso tempo – continua -, le Forze di Difesa continuano a individuare e distruggere gruppi nemici negli edifici cittadini anche in condizioni di scarsa visibilità”, mentre le condizioni meteorologiche, in particolare la nebbia, riducono le possibilità di ricognizione aerea ucraina e di attacchi in terreno aperto. 

Le Forze di Difesa hanno sottolineato che dall’inizio di novembre hanno eliminato 162 russi a Pokrovsk e altri 39 sono rimasti feriti. Diverse unità delle Forze di Difesa continuano a essere coinvolte nella bonifica della città: la Guardia di Frontiera, le unità d’assalto e le unità aviotrasportate d’assalto, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, la Guardia Nazionale e la Polizia Nazionale. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Giornata del diabete, a Milano il tram per sensibilizzare sul tipo 1

Adnkronos News

Trasporti, Landonio (Regione Lombardia): “Biglietto digitale per mobilità…

Adnkronos News

Confcommercio Mobilità, dieci anni di confronto sul futuro dell’automotive

Adnkronos News

Bertolucci: “Solo un intoppo fisico può evitare una finale…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.