Assedio a Pokrovsk, la nebbia aiuta Mosca: entrati altri 300 soldati russi

(Adnkronos) – La Russia intensifica gli sforzi per penetrare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, utilizzando mezzi leggeri attraverso la periferia meridionale. Per raggiungere questo obiettivo, “il nemico ha sfruttato condizioni meteorologiche avverse, in particolare una fitta nebbia”. A rivelarlo è l’ufficio stampa del 7° Corpo di Reazione Rapida delle Forze d’Assalto Aviotrasportate delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che “attualmente, più di 300 russi sono entrati città e il loro obiettivo rimane invariato: raggiungere i confini settentrionali di Pokrovsk per circondare l’agglomerato”.

“Allo stesso tempo – continua -, le Forze di Difesa continuano a individuare e distruggere gruppi nemici negli edifici cittadini anche in condizioni di scarsa visibilità”, mentre le condizioni meteorologiche, in particolare la nebbia, riducono le possibilità di ricognizione aerea ucraina e di attacchi in terreno aperto.

Le Forze di Difesa hanno sottolineato che dall’inizio di novembre hanno eliminato 162 russi a Pokrovsk e altri 39 sono rimasti feriti. Diverse unità delle Forze di Difesa continuano a essere coinvolte nella bonifica della città: la Guardia di Frontiera, le unità d’assalto e le unità aviotrasportate d’assalto, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, la Guardia Nazionale e la Polizia Nazionale.

