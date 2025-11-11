Adnkronos News

Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti

(Adnkronos) – Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana.  

Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L’altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. L’ex presidente della Regione siciliana, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, nell’ambito di un’inchiesta della Procura su appalti pilotati, verrà interrogato venerdì dal gip.  

