All’ “Academy Alessandro Sacco” e Radio Ibr Scampia il Premio “San Giustino Russolillo” alla XI/a edizione

Il premio si riferisce a San Giustino Russolillo, sacerdote napoletano e fondatore dei Vocazionisti, nato e morto a Napoli nel quartiere di Pianura. La sua vita è stata dedicata alla promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose, fondando le congregazioni dei Padri e delle Suore Vocazionisti per aiutare i giovani poveri a intraprendere il cammino del sacerdozio e della santità. La sua opera iniziò nella parrocchia di San Giorgio Martire a Pianura, dove divenne parroco nel 1920, e continuò per tutta la vita.
L’elenco dei premiati
1. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
ACADEMY ALESSANDRO SACCO
2. PREMIO ALLA MEMORIA
FRANCESCO PIO MAIMONE
VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’
3. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO A MARIA
COSTANTINO
4. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI
RADIO IBR SCAMPIA
5. Premio per il sostegno e la crescita dei giovani.
S.E. Reverendissima
Mons. Carlo Villani – Vescovo
6. PREMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO
GIUSTINO – ANNO 2025.PADRE RALALAONIRINA RIJASON JEAN CHRYSOSTOME
7. PREMIO PER IL GIORNALISMO
LETIZIA CAFIERO
8. PREMIO PER IL GIORNALISMO
GIANNI POLVERINO AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FACEBOOK
PIANURA E DINTORNI
9. PREMIO PER LA CANZONE
FRANCO GRAZIANI
10. PREMIO PER LA CULTURA
ANNA MARIA GHEDINA
11. Premio per la Palestina
Associazione della Comunità Palestinese in Campania
Dott. Shafik Kurtam
12. PREMIO PER LA SOLIDARIETA’
ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA
CARMELA MANCO
13. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO
PIETRO AFFINITO
14. PREMIO PER LA LEGALITA’
S.E. Il Prefetto Michele di Bari
15. PREMIO PROSSIMITA’
ALLA PARROCCHIA DI MARIA SS. DEL BUON RIMEDIO
NELLA PERSONA DEL SUO PARROCO DON ALESSANDRO GARGIULO
16. PREMIO PER IL TEATRO
LINO D’ANGIO’