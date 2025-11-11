AdL e Manna da Roma al telefono con Conte. Il risultato? Tecnico e club sono uniti e compatti

AL TELEFONO. Ieri mattina, il ds Manna è arrivato a Roma per incontrare De Laurentiis: un appuntamento già in agenda da tempo e soltanto casualmente fissato dopo Bologna. Ma l’eco delle parole di Conte, e le bruttissime sensazioni connesse al suo sfogo, hanno caricato la riunione di nuovi significati: metafora funerea a parte, il processo interno aperto al Dall’Ara sottolineando la mancanza di cuore e passione di una squadra ritenuta non più squadra, e assumendosi poi la colpa di tutto, ha innescato un meccanismo pericoloso. Soprattutto con la citazione del post scudetto 2023 – un disastro assoluto – e ripetendo un concetto più volte: «È giusto che il club lo sappia». De Laurentiis, però, ha spento subito ogni focolaio: da Roma, insieme con Manna, ha parlato al telefono con Conte, a sua volta a Torino, ascoltando ciò che aveva da dire sulla situazione, e poi gli ha ribadito la stima sintetizzata in serata urbi et orbi via X. Il concetto delle dimissioni non è mai stato sfiorato da nessuno: tecnico e club sono uniti e compatti. Ma ora restano i problemi veri: Conte ne ha parlato pubblicamente a Bologna, non è un segreto o un mistero, e deve risolverli con la squadra. Fonte: CdS

