Varriale: “Solo Conte può evitare la deriva del Napoli. Fiducia totale della società, ma i giocatori devono reagire”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “La fiducia della società nei confronti di Conte è indiscutibile. L’allenatore ha chiamato in causa i calciatori, e credo che la società lo asseconderà. È anche vero che l’allenatore è oggetto di critiche assurde da tempo, ma i giocatori hanno offerto una prestazione a Bologna davvero poco degna. Con Rowe infortunato nel finale del primo tempo e un ragazzo di 17 anni non si è fatto nulla. Le continue interruzioni non possono essere una giustificazione, ma l’arbitraggio di Chiffi è stato molto negativo. La sua gestione della partita è stata a dir poco approssimativa. Conte le sta provando tutte nel raddrizzare una barca che rischia di andare alla deriva. Lui prova anche a forzare un po’ i toni, come fece dopo la sconfitta in casa del Verona lo scorso anno. La deriva stile stagione del decimo posto la può evitare solo Antonio Conte”.

