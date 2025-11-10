UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Qarabag (Fase 1)

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Qarabag, quinto match di Champions League che si disputerà martedì 25 Novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro il Qarabag, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 12 Novembre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

Fonte: SSC Napoli